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12:11 06.02.2021

В Украине из-за циклона будут сложные погодные условия в ближайшие дни

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В Украине из-за циклона будут сложные погодные условия в ближайшие дни

В ближайшие сутки в западных областях Украины циклон обусловит сложные погодные условия, на остальной территории в дальнейшем погода также значительно ухудшится.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западной части снег, 7 февраля днем во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях значительный снег, на Закарпатье снег с дождем, гололед, в северных, центральных и южных областях местами небольшой снег (на крайнем юге с дождем); на остальной территории без осадков.

На дорогах страны местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м / с, в западных областях юго-восточный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 13-18 ° мороза, в Черниговской и Сумской 19-24 °, днем 9-14 ° мороза; в южных областях и на Прикарпатье ночью 4-9 °, днем 1-6 ° мороза, на Закарпатье и юге Одесской области ночью около 0 °, днем 2-7 ° тепла.

В Киеве 7 февраля - без осадков; температура ночью 13-15°, днем около 10° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 07 февраля самая высокая температура днем была 9,2° в 2004г., самая низкая ночью -32,2° в 1929г.

В понедельник, 8 февраля, сложные погодные условия: снег, метель, в западных, северных, центральных областях значительный снег, в южных областях и на Прикарпатье снег с переходом в дождь, гололёд, налипание мокрого снега, на Закарпатье дождь.

На дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в северной части ночью 11-16° мороза, на Сумщине и Черниговщине 17-22°, днём 5-10° мороза; на остальной территории ночью 7-12°, днём 1-6° мороза, в южных областях и на Прикарпатье ночью 4-9° мороза, на Закарпатье 0-5° тепла, днем 1-6° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области 6-11° тепла.

В Киеве в понедельник также сложные погодные условия: значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица. Температура ночью 13-15° мороза, днем 6-8° мороза.

Теги: #погода #прогноз
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