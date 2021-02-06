Пассажирские поезда задерживаются из-за схода с рельсов 8 грузовых вагонов в Днепропетровской области

На станции "Воскобойня" в Днепропетровской области в ночь на 6 февраля с рельсов сошли восемь грузовых вагонов, сообщил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в Телеграм-канале в субботу.

"В результате инцидента с рельсов сошли восемь грузовых вагонов, из которых семь - частных собственников. Вероятная причина схода - излом боковой рамы тележки (№12_437823, 2007 г.в., производитель "Бежицкая Сталь", РФ, принадлежит вагону №63554257), элементы которой нашли за несколько километров до места схода. Для ликвидации последствий аварии задействованы два восстановительных поезда, пассажирские поезда были направлены в обход", - сообщил глава "Укрзализныци".

Из-за инцидента некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием.

В частности:

- поезд №116 "Бердянск - Киев" отправился с задержкой 2 часа 5 мин;

- поезд №38 "Запорожье - Киев" отправился со станции "Пятихатки" с задержкой 1 час 55 мин;

- поезд №12 "Киев - Новоалексеевка" отправился со станции "Верхнеднепровск" с задержкой на три часа;

- поезд №92 "Одесса - Константиновка" отправился со станции "Верховцево" с задержкой на 2 часа 30 мин.

"Мы еще раз вынуждены констатировать плачевное состояние частных грузовых вагонов, которые уничтожают инфраструктуру УЗ, и больше похожи не на вагоны, а на металлолом. Сегодняшняя авария в очередной раз подтверждает насущную необходимость обновления грузового вагонного парка", - подчеркнул Жмак.

Железнодорожники расследуют причины схода грузовых вагонов и прилагают все усилия для сокращения отставания пассажирских поездов от графика.