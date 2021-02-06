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11:29 06.02.2021

SpaceX отменила запуск ракеты с группой интернет-спутников Starlink

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SpaceX отменила запуск ракеты с группой интернет-спутников Starlink

Планировавшийся в воскресенье, 7 февраля, запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink отменен.

"Попытка запуска спутников Starlink в выходные отменена в целях проведения дополнительных проверок ракеты-носителя", - говорится в сообщении компании-разработчика SpaceX.

Очередной запуск группы интернет-спутников будет предпринят с помощью другой ракеты 12 февраля. Старт планируется осуществить в 00:25 по времени Восточного побережья США с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Это будет уже 19-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 февраля. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1083 космических аппаратов системы Starlink. Компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #перенос #falcon_9 #запуск #spacex
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