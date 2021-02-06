Китай предоставил делегации ВОЗ полный доступ к желаемым объектам в Ухане

Китай предоставил членам команды Всемирной организации здравоохранения полный доступ ко всем объектам и к людям в Ухане, который те запрашивали, сообщает в субботу Associated Press со ссылкой на заявление Питера Дашака - члена группы ученых, прибывших в КНР исследовать причины появления коронавируса COVID-19.

"Нас спросили, куда мы хотим отправиться. Мы предоставили принимающей стороне список... И мы побывали во всех основных местах. Во всех местах, которые мы просили посмотреть, всех, кого мы хотели увидеть", - сказал он.

Представитель группы также высоко оценил работу китайских экспертов и в особенности - замглавы Института вирусологии Ши Чжэнли, с которой они сотрудничали в ходе миссии. Эксперт отметил, что в институте их встретили с такой степенью открытости, которую он даже не ожидал.

"Давление на это учреждение, я уверен, было сильным, поэтому действительно хорошо, что не только я, но и вся группа международных экспертов могла задать ценные вопросы", - сказал Дашак.

Также он рассказал, что команда экспертов уже завершила посещение объектов и проведет следующие несколько дней, изучая данные и консультируясь с китайскими экспертами, а затем представит резюме своих выводов на брифинге.

Дашак - член группы экспертов, прибывших в Ухань изучать происхождение вируса. Он - президент неправительственной организации EcoHealth Alliance в Нью-Йорке.