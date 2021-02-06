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10:04 06.02.2021

В США возражают против распространения юрисдикции МУС на Палестинские территории

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В США возражают против распространения юрисдикции МУС на Палестинские территории

Соединенные Штаты не согласны с решением Международного уголовного суда (МУС) о том, что его юрисдикция распространяется на сектор Газа и Западный берег реки Иордан и что он может начать расследование в отношении действий Израиля, говорится в заявлении Госдепартамента США.

"Мы не считаем, что палестинцы могут считаться суверенным государством, а значит, у них нет права участвовать в качестве государства в организациях, конференциях, в том числе в МУС", - говорится в заявлении.

МУС накануне постановил, что его юрисдикция распространяется на сектор Газа и Западный берег реки Иордан, следовательно, он может начать расследование о возможных военных преступлениях израильских военных на этих территориях.

В Израиле назвали решение политизированным. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что "МУС в очередной раз доказал, что является политической организацией, а не юридической".

Глава МИД Израиля Габи Ашкенази заявил, что МУС не может проводить такие расследования, и что это решение превращает МУС в "политический инструмент в руках антиизраильской пропаганды", отмечает Jerusalem Post.

Теги: #госдеп #сша #мус
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