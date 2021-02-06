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09:50 06.02.2021

Куба вводит карантин для въезжающих из-за рубежа

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Куба вводит карантин для въезжающих из-за рубежа

Куба с 6 февраля вводит обязательный карантин для всех прибывающих на остров.

"Ситуация с коронавирусом на Кубе сейчас самая сложная за все время, поэтому c 6 февраля вводится обязательный 5-дневный карантин по въезду. Изоляцию должны будут пройти самостоятельные туристы и кубинцы. Организованных путешественников, которые отправляются на курорты Кайо-Коко и Кайо-Гильермо, это не коснется", – сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер.

Он уточнил, что отбывать изоляцию самостоятельные туристы будут в отелях за свой счет, в свою очередь граждане Кубы смогут пройти карантин в специальных центрах бесплатно. Предварительно эти меры продлятся 15-21 день.

Власти Кубы ждут пика заражений в середине февраля. Одновременно с ним стартует вакцинация.

Для въезда требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который нужно сделать не раньше 72 часов до поездки. Анализ возьмут повторно по прилете, даже у тех, кто прошел вакцинацию. Кроме того, туристы должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 или купить ее в аэропорту за $30. При выезде все желающие могут пройти ПЦР-тесты за $30.

Туристов обяжут носить маски в отелях.

Теги: #карантин #туристы #куба
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