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09:28 06.02.2021

По всей территории Украины ожидается ухудшение погоды

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По всей территории Украины ожидается ухудшение погоды

По всей территории Украины на выходных и в понедельник ожидается ухудшение погодных условий, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

По информации Укргидрометцентра, 7 февраля во Львовской, Ивано-Франковской областях ожидается значительный снег (на Закарпатье с дождем); гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности – желтый).

Кроме того, 8 февраля в западных, а также Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях ожидается снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях 30-40 см) на Закарпатье, днем и на Прикарпатье и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (1 уровень опасности - желтый).

В Киеве 8 февраля снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 15-20 см), на дорогах гололедица (1 уровень опасности - желтый). Ожидается значительное снижение температуры: ночью 13-16° мороза, днем 7-10° мороза.

7-8 февраля в Украине, кроме Закарпатья и юга Одесской области, значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, в северных областях местами до 20-24 °, днем до 8-13 ° мороза; в южных областях ночью 5-10 мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла.

В МВД подчеркнули, что такие погодные условия могут привести к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов; к нарушениям, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской, Львовской областях - к прекращению движения автотранспорта.

Теги: #погода #ухудшение
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