На горе Поп Иван Черногорский облачно, снег, небольшой мороз

Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в субботу утром -4°С, облачно, снег.

"По состоянию на 8:20 06.02.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -4°С, ветер юго-западный, 7-8 м/с, облачно, снег. Видимость до 40 м", - говорится в сообщении на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в соцсети Facebook.

В Киеве температура воздуха в настоящее время -5°С, солнечно.