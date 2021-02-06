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09:06 06.02.2021

Кропивницкий заинтересован в расширении сотрудничества с Израилем

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Кропивницкий заинтересован в расширении сотрудничества с Израилем

Перспективные направления украинского-израильского сотрудничества в различных сферах стали предметом встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с Кропивницким городским головой Андреем Райковичем. Об этом Посольство Украины сообщает на своей странице в соцсети Facebook.

«Мэр представил экономический и инвестиционный потенциал города. Со стороны руководства городской власти Кропивницкого была высказана заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства, перерабатывающей и пищевой промышленности, муниципального управления, модернизации энергоинфраструктуры», - говорится в сообщении.

Стороны также договорились проработать идею установления побратимских отношений между Кропивницким и одним из израильских городов.

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Интерфакс-Украина
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