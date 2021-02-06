В Святошинском районе произошел пожар на территории одного из продуктовых рынков

В Киеве в ночь на субботу на территории одного из продуктовых рынков в Святошинском районе произошел пожар, жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"6 февраля, в 01: 40... на территории рынка по ул. Чернобыльской, 16/80 в Святошинском районе возник пожар. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в результате пожара уничтожено 5 продуктовых павильонов и 2 повреждено.

Отмечается, что произошло возгорание одноэтажного торгового павильона размером 3х4 кв.м, с распространением на 6 рядом расположенных продуктовых павильонов общей площадью 300 кв.м.

"В 2:17 спасатели локализовали пожар, предотвратив дальнейшее распространение пламени. В 2:35 - пожар был ликвидирован", - отметили в ведомстве.

Причина пожара и ущерб устанавливается.