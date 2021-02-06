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07:43 06.02.2021

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

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Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Новомихайловки наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также, недалеко от населенного пункта зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который осуществил дистанционное минирование перед позициями украинских защитников миной ПОМ-2. Неподалеку Светлодарска враг вел огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Богдановка наемники осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а у Водяног на Приазовье - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия .

"С начала текущих суток, 6 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших воинов нет", - подчеркнули в сводке, добавив, что вблизи Водяного на Приазовье враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Теги: #оос #сводка #украина
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