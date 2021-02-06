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05:44 06.02.2021

Рютте призвал голландцев соблюдать социальную дистанцию на катках

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал жителей страны соблюдать социальную дистанцию во время катания на коньках и в целом проявлять осторожность во избежание травм, пишут в пятницу западные СМИ.

"Будьте осторожны и соблюдайте дистанцию. Пожалуйста, не падайте и не доводите до необходимости ехать в больницу, там и так уже много людей", - заявил Рютте.

В то же время Рютте не исключил, что в этом году в стране удастся провести знаменитые соревнования по конькобежному спорту, которые носят название "Эльфстедентохт". Это гонка протяженностью около двухсот километров, трасса которой проходит по рекам и каналам на севере Нидерландов. Турнир не проводился с 1997 года, так как лед не достигал необходимой толщины.

Этой зимой в Нидерландах сложилась благоприятная атмосфера для занятий зимними видами спорта: в Голландии уже несколько дней идет сильный снег, а днем температура достигает пяти градусов Цельсия.

По сообщениям синоптиков, в некоторых районах слой снежного покрова может достичь 20 сантиметров.

Голландия ввела строгие ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19. Так, в стране действует комендантский час, закрыты школы, открыты лишь магазины, продающие товары первой необходимости.

С начала пандемии коронавируса в Нидерландах СOVID-19 был подтвержден почти у 998 тыс. человек. 14,3 тыс. умерли от последствий заражения инфекцией.

Теги: #коронавирус #нидерланды #призыв #премьер
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