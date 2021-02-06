Миссия ООН по правам человека обеспокоена санкциями в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK

Прекращение вещания телеканалов 112, NewsOne и ZIK "повлияет на свободу выражения мнения в Украине", пояснили в мониторинговой миссии ООН по правам человека.

"Решение привело к немедленному аннулированию лицензий на вещание этих каналов и прекращение их речи. Управление ООН по правам человека обеспокоено тем, что это повлияет на свободу выражения мнения в Украине", - говорится в обнародованном заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека на странице в Facebook.

"Государства обязаны защищать и обеспечивать право на свободу выражения мнения, включая право искать, получать и передавать разнообразную информацию и идеи", - отмечается в заявлении.

Также сообщается, что в настоящее время эксперты миссии оценивают соответствие этого решения международному праву в области прав человека.

Отмечается, что главное беспокойство Управления ООН по правам человека касается необходимости и пропорциональности ограничений свободы выражения мнения в Украине. "Мы признаем противодействие дезинформации законной деятельностью государств, однако важно найти сбалансированный подход во избежание несоизмеримых ограничений права на свободу выражения мнения", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".