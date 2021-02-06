События

04:46 06.02.2021

Миссия ООН по правам человека обеспокоена санкциями в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK

2 мин читать

 Прекращение вещания телеканалов 112, NewsOne и ZIK "повлияет на свободу выражения мнения в Украине", пояснили в мониторинговой миссии ООН по правам человека.

"Решение привело к немедленному аннулированию лицензий на вещание этих каналов и прекращение их речи. Управление ООН по правам человека обеспокоено тем, что это повлияет на свободу выражения мнения в Украине", - говорится в обнародованном заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека на странице в Facebook.

"Государства обязаны защищать и обеспечивать право на свободу выражения мнения, включая право искать, получать и передавать разнообразную информацию и идеи", - отмечается в заявлении.

Также сообщается, что в настоящее время эксперты миссии оценивают соответствие этого решения международному праву в области прав человека.

Отмечается, что главное беспокойство Управления ООН по правам человека касается необходимости и пропорциональности ограничений свободы выражения мнения в Украине. "Мы признаем противодействие дезинформации законной деятельностью государств, однако важно найти сбалансированный подход во избежание несоизмеримых ограничений права на свободу выражения мнения", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

Теги: #телеканалы #санкции #украина #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:35 06.02.2021
Шмыгаль обсудил с представителями энергосектора ФРГ "Европейский зеленый курс"

Шмыгаль обсудил с представителями энергосектора ФРГ "Европейский зеленый курс"

23:27 05.02.2021
Аваков: Ряд фигурантов дела, на материалах которого введены санкции в отношении телеканалов, имели отношение к поставкам топлива для боевиков на Донбассе

Аваков: Ряд фигурантов дела, на материалах которого введены санкции в отношении телеканалов, имели отношение к поставкам топлива для боевиков на Донбассе

22:32 05.02.2021
Украина и Хорватия обсудили общие ценности и приоритеты сотрудничества

Украина и Хорватия обсудили общие ценности и приоритеты сотрудничества

21:35 05.02.2021
Секретарь СНБО: Санкции будут вводиться и дальше, в том числе и в отношении народных депутатов

Секретарь СНБО: Санкции будут вводиться и дальше, в том числе и в отношении народных депутатов

20:53 05.02.2021
Украинские реформы обсудила глава диппредставительства США с министром экономики в Киеве

Украинские реформы обсудила глава диппредставительства США с министром экономики в Киеве

20:22 05.02.2021
Украины выражает солидарность с дипломатами ФРГ, Швеции и Польши, высланных РФ из страны - МИД

Украины выражает солидарность с дипломатами ФРГ, Швеции и Польши, высланных РФ из страны - МИД

19:02 05.02.2021
Германия оставляет за собой право расширить санкции против РФ из-за высылки дипломатов, но пока не меняет отношения к "Северному потоку 2"- Меркель

Германия оставляет за собой право расширить санкции против РФ из-за высылки дипломатов, но пока не меняет отношения к "Северному потоку 2"- Меркель

18:55 05.02.2021
Зеленский: решение СНБО о санкциях против "112 Украина", NewsOne и ZIK законно, логично и справедливо

Зеленский: решение СНБО о санкциях против "112 Украина", NewsOne и ZIK законно, логично и справедливо

16:42 05.02.2021
Решение о прекращении вещания "112 Украина", NewsOne и ZIK нельзя отменить - секретарь СНБО

Решение о прекращении вещания "112 Украина", NewsOne и ZIK нельзя отменить - секретарь СНБО

13:58 05.02.2021
Ряд представителей ЕК и генсек НАТО запланировали встречи с членами украинского правительства

Ряд представителей ЕК и генсек НАТО запланировали встречи с членами украинского правительства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: решение СНБО о санкциях против "112 Украина", NewsOne и ZIK законно, логично и справедливо

Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против СOVID-19 с февраля - офис Зеленского

Запорожская ТЭС отключила первый блок из-за неисправности - ДТЭК

В Киеве 8 февраля сильно похолодает, ожидаются метели и снегопады

Карантин в Украине планируют продлить до 30 апреля – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Расходы американцев на просмотр Супербоула сократятся до $13,9 млрд в 2021 году

Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года

"Шахтер" выделил Хорватии 2 млн грн для преодоления последствий землетрясения

Большинство новых заболевших COVID-19 в Словакии заражены "британским штаммом" - премьер

Герус заявляет о выкупе Воеводиным долей в VS Energy у Гинера и Бабакова

Въезд крупногабаритного транспорта в Киев 8-9 февраля ограничат из-за снегопадов – КГГА

Премьер Бельгии объявил о смягчении антикоронавирусных мер

Пешеходный мост Кличко, кампус Unit.City и "Рошен Плаза" вошли в список номинантов на архитектурную премию ЕС

Замминистра экономики Дядюра возглавил правление Фонда соцстрахования на случай безработицы

Мнения американцев разделились по вопросу импичмента Трампу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА