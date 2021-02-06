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01:43 06.02.2021

Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года

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Канадский актер Кристофер Пламмер, сыгравший одну из главных ролей во всемирно известном музыкальном фильме "Звуки музыки", скончался в возрасте 91 года, сообщает Variety.

Он ушел из жизни в окружении семьи дома в Коннектикуте.

Пламмер - двукратный лауреат премий "Эмми" и "Тони", лауреат премии Гильдии киноактёров США, премий "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус" и "Независимый дух".

Он родился в Торонто и начал свою актерскую карьеру в театре, однако прославился благодаря главной роли в экранизированном мюзикле "Звуки музыки", который вышел на экраны в 1965 году и был удостоен пяти премий Американской академии киноискусств "Оскар".

Сам Пламмер получил "Оскар" в 2012 году за роль в фильме "Начинающие". В 1970 году Пламмер снялся в фильме "Ватерлоо" Сергея Бондарчука, исполнив в нем роль герцога Артура Веллингтона. Пламмер сыграл Льва Толстого в фильме "Последнее воскресение" 2009-го года, за эту роль его номинировали на "Оскар" и "Золотой глобус".

Также он сыграл в фильмах "12 обезьян", "Игры разума", "Дом у озера", "Воображариум доктора Парнаса". Одними из его последних работ стали роли в фильмах "Достать ножи" и "Все деньги мира".

Теги: #канада #кончина #актер
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