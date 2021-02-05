Аваков: Ряд фигурантов дела, на материалах которого введены санкции в отношении телеканалов, имели отношение к поставкам топлива для боевиков на Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что пропагандистская деятельность в Украине финансировалась, в том числе, из "черной кассы" от военной ситуации на Донбассе.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером, Аваков обратил внимание на обострение ситуации в последние дни на востоке Украины. Отвечая на вопрос о том, связано ли введение санкций с этим обострением, глава МВД сказал: "Для меня это все связано... Почему я говорю "обострение"? Очень долго держалось перемирие... И что происходит в последние дни? У нас четверо погибших от снайперов".

При этом Аваков подчеркнул, что введение санкций не отменяет уголовного разбирательства и судебного рассмотрения.

"Где десятки миллионов, которые "черным налом" им (сотрудникам телеканалов, в отношении которых введены санкции - ИФ) раздали, откуда они? И нам понятно, откуда они. И я видел ряд секретных материалов, о которых не могу говорить. Я видел материалы следствия, я их знаю, часть материалов расследовало МВД Украины. По этим материалам становится понятно, что ряд представителей наших граждан имеют "черную кассу", которую зарабатывают на военной ситуации и этими деньгами, в том числе, финансируют пропагандистскую деятельность. Можно ли с этим мириться? Можно ли ждать конца следствия и устроить открытое разбирательство? Нет. Украина согласно закону имеет право защищаться, и мы защитились введением санкций. И это не отменяет уголовного процесса и судебного разбирательства",- заявил глава МВД.

В ходе выступления у Авакова возник спор с сопредседателем фракции ОПЗЖ Юрием Бойко, министр спросил у депутата: "Юрий Анатольевич, вы бы не хотели иметь отношения к поставкам топлива для боевиков", на что Бойко парировал, что не имеет к этому отношения, и Аваков продолжил: "А у нас есть основания полагать, что ряд фигурантов (дела) имели".

При этом Аваков добавил: "А дальше будет больше".