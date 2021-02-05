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21:05 05.02.2021

"Шахтер" выделил Хорватии 2 млн грн для преодоления последствий землетрясения

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"Шахтер" выделил Хорватии 2 млн грн для преодоления последствий землетрясения

Футбольный клуб "Шахтер" выделил Хорватии более 2 млн грн для преодоления последствий землетрясения, сообщает интернет-издание "Сегодня".

Отмечается, что клуб передал Хорватии гуманитарную помощь на € 70 тыс.

"У меня по-настоящему две родины – Хорватия и Украина, в которой я живу больше 15 лет. В течение этих лет я видел, как президент "Шахтера" активно помогал своим землякам и всем нуждающимся на территории Украины. И делал это от всего сердца, от всей души. Он был для меня образцом для подражания, поэтому и я стремился помогать украинским детям. Теперь "Шахтер" помогает и хорватам, оказавшимся в беде. Это очень достойный поступок, показатель дружбы между нашими странами", - директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна.

Теги: #помощь #хорватия #шахтер
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