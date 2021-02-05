Украинские реформы обсудила глава диппредставительства США с министром экономики в Киеве

Министр экономики Игорь Петрашко обсудил с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин украинские реформы, способствующие росту торговли и инвестиций, сообщила пресс-служба посольства США в Киеве.

"С удовольствием обсудила с министром Петрашко важные реформы Украины, которые будут способствовать росту торговли и инвестиций, что является общим интересом для наших стран", - цитирует пресс-служба посольства слова Квин на странице в "Фейсбук".