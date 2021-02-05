Премьер Бельгии объявил о смягчении антикоронавирусных мер

Бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо заявил, что достигнутая стабильность эпидемиологической обстановки в Бельгии позволяет пойти на отмену некоторых ограничений, введенных в стране из-за пандемии COVID-19.

С 13 февраля в стране могут открыться парикмахерские "при строгом соблюдении эпидемиологического протокола", сказал глава бельгийского правительства в пятницу на пресс-конференции после заседания комитета по согласованию, в который входит руководство федеральных и региональных властей Бельгии.

Другие услуги немедицинского характера, предусматривающие непосредственный человеческий контакт, например салоны красоты и массажные, кабинеты татуажа и пирсинга и т.п., смогут возобновить работу с 1 марта. Персоналу предписываются строгие санитарные меры, а также систематическое тестирование на коронавирус.

Подчеркивается, что для подобных профессий услуги на дому запрещены.

Относительно других эпидемиологических послаблений объявлено, что с 13 февраля агенты по торговле недвижимостью смогут сопровождать клиентов, желающих осмотреть продаваемые объекты. Также с 13 февраля откроются для посещения зоопарки. С 8 февраля разрешено открыть зоны отдыха и кемпинги.

"Если взглянуть на ситуацию с начала декабря прошлого года, то можно видеть, что в Бельгии она довольно стабильная. Более двух месяцев мы находимся в ситуации относительной стабильности. Мы видим, что число госпитализаций уменьшается, количество умирающих (от коронавируса) уменьшается, заражаемость стабилизировалась", - сказал премьер Бельгии.

Де Кроо отметил, что кто-то сочтет такой результат незначительным, но эта стабильность была достигнута в сложный период, когда начали распространяться новые, более заразные варианты коронавируса, которые заметно проявили свой негативный эффект в других странах. Премьер считает, что этого удалось достичь благодаря введенным в Бельгии мерам, которые себя оправдали и которые хорошо функционируют. И он видит в этом заслугу дисциплинированных граждан.

При этом премьер-министр подчеркнул, что комитет по согласованию призвал сограждан к бдительности и крайней осторожности, так как, несмотря на определенную стабильность, ситуацию в стране всё же пока нельзя считать располагающей к расслаблению.