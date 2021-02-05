События

19:43 05.02.2021

Пешеходный мост Кличко, кампус Unit.City и "Рошен Плаза" вошли в список номинантов на архитектурную премию ЕС

1 мин читать
Пешеходный мост Кличко, кампус Unit.City и "Рошен Плаза" вошли в список номинантов на архитектурную премию ЕС

Тринадцать украинских архитектурных проектов номинированы на премию Европейского союза 2022 года в области современной архитектуры имени Мис ван дер Роэ, указывается в сообщении на сайте конкурса.

Согласно ему, первый список номинантов охватывает 449 проектов в период с октября-2018 по октябрь-2020. Второй список будет включать проекты, реализованные в период с ноября-2020 по апрель-2021 года.

Среди украинских архитектурных проектов, вошедших в первый список номинантов, семь расположены в Киеве, три – во Львове, два – в Харькове, один – в Днепропетровской области.

В числе столичных проектов: пешеходно-велосипедный мост между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" (студия Project Systems), кампус B12 в инновационном парке Unit.City (A. Pashenko Creative Architectual Workshop и KAN Development), "Рошен Плаза" на Демеевской площади (AER, InSitu, Buro-O, maass), "Гимназия А+" в составе жилого комплекса "Комфорт Таун" (Archimatika, Svoya Studio), ЖК Tetris Hall (A. Pashenko Creative Architectual Workshop), проект реконструкции Спасского бастиона и церковной площади (AER), выставочный павильон "Куб" музея Революции достоинства (Urban Curators и Егор Штефан).

В список также вошли проекты гостиницы Bankhotel, мемориала Героев Небесной Сотни и креативной международной школы во Львове, стоматологической клиники и конного клуба VG Horse Club в Харькове, а также детского сада в пгт Обуховка Днепропетровской области.

 

Теги: #ес #архитектурная_премия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:39 05.02.2021
Пешеходный мост Кличко, кампус Unit.City и "Рошен Плаза" вошли в список номинантов на архитектурную премию ЕС

Пешеходный мост Кличко, кампус Unit.City и "Рошен Плаза" вошли в список номинантов на архитектурную премию ЕС

13:47 04.02.2021
ЕС заинтересован в прозрачном рынке газа и не отдает предпочтение ни РФ, ни США - Боррель

ЕС заинтересован в прозрачном рынке газа и не отдает предпочтение ни РФ, ни США - Боррель

13:20 04.02.2021
Вакцинация пока не считается достаточно надежным параметром для поездок в ЕС - Боррель

Вакцинация пока не считается достаточно надежным параметром для поездок в ЕС - Боррель

06:34 04.02.2021
ЕС объявил Европейский план борьбы против рака

ЕС объявил Европейский план борьбы против рака

21:16 03.02.2021
Зеленский разъяснил послам стран G7 и Евросоюза причины введения санкций против отдельных СМИ

Зеленский разъяснил послам стран G7 и Евросоюза причины введения санкций против отдельных СМИ

19:05 03.02.2021
ЕС осудил решение российского суда по Навальному

ЕС осудил решение российского суда по Навальному

16:35 03.02.2021
В ЕС оценивают последствия введения санкций против 112, NewsOne и ZIK

В ЕС оценивают последствия введения санкций против 112, NewsOne и ZIK

14:05 03.02.2021
В ЕС позитивно оценили санкции в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK

В ЕС позитивно оценили санкции в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK

13:36 03.02.2021
Посол ЕС указал на необходимость дальнейших шагов в борьбе с коррупцией в Украине

Посол ЕС указал на необходимость дальнейших шагов в борьбе с коррупцией в Украине

13:26 03.02.2021
ЕС ожидает, что Украина откажется от локализации в сфере госзакупок

ЕС ожидает, что Украина откажется от локализации в сфере госзакупок

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: решение СНБО о санкциях против "112 Украина", NewsOne и ZIK законно, логично и справедливо

Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против СOVID-19 с февраля - офис Зеленского

Запорожская ТЭС отключила первый блок из-за неисправности - ДТЭК

В Киеве 8 февраля сильно похолодает, ожидаются метели и снегопады

Карантин в Украине планируют продлить до 30 апреля – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Украины выражает солидарность с дипломатами ФРГ, Швеции и Польши, высланных РФ из страны - МИД

Въезд крупногабаритного транспорта в Киев 8-9 февраля ограничат из-за снегопадов – КГГА

Премьер Бельгии объявил о смягчении антикоронавирусных мер

Замминистра экономики Дядюра возглавил правление Фонда соцстрахования на случай безработицы

Мнения американцев разделились по вопросу импичмента Трампу

Лидеров переходного правительства Ливии избрали в Женеве

Зеленский: решение СНБО о санкциях против "112 Украина", NewsOne и ZIK законно, логично и справедливо

В Харькове аноним "заминировал" суды и СИЗО

Дания, Австрия, Чехия и Греция призвали Еврокомиссию ускорить одобрение вакцин от коронавируса

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбасс – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА