Лидеров переходного правительства Ливии избрали в Женеве

Делегаты двух противоборствующих ливийских сторон избрали в пятницу в Женеве лидеров переходного правительства страны, сообщает агентство Associated Press.

Это правительство будет руководить Ливией до выборов, намеченных на декабрь.

Президентский совет возглавил ливийский дипломат Мухаммед Юнис Манфи, пользующийся поддержкой на востоке страны. Премьер-министром на время переходного периода назначен влиятельный предприниматель Абдель Хамид Мухаммед Дбейба, поддерживаемый на западе Ливии.

Голосование прошло в рамках Форума ливийского политического диалога при посредничестве ООН.

Участники форума политического диалога в середине ноября прошлого года согласовали план действий по объединению органов государственной власти в стране. Этим планов, в частности предусмотрено создание президентского совета, в который войдут представители трех исторических областей Ливии.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.