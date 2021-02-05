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18:35 05.02.2021

Зеленский: решение СНБО о санкциях против "112 Украина", NewsOne и ZIK законно, логично и справедливо

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Зеленский: решение СНБО о санкциях против "112 Украина", NewsOne и ZIK законно, логично и справедливо

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK является оправданным и законным.

"Решение СНБО законно, логично, оправданно и справедливо. А еще - полностью поддержано США и Евросоюзом и странами Большой семерки, которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов", - сказал Зеленский в своем влоге, опубликованном в пятницу вечером в соцсетях.

Теги: #телеканалы #зеленский #санкции
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