Зеленский: решение СНБО о санкциях против "112 Украина", NewsOne и ZIK законно, логично и справедливо

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK является оправданным и законным.

"Решение СНБО законно, логично, оправданно и справедливо. А еще - полностью поддержано США и Евросоюзом и странами Большой семерки, которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов", - сказал Зеленский в своем влоге, опубликованном в пятницу вечером в соцсетях.