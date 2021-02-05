В Харькове аноним "заминировал" суды и СИЗО

Полиция проверила информацию о минировании нескольких объектов в Харькове, она оказалась ложной.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, анонимные сообщения о том, что в зданиях суда на проспекте Правды и площади Героев Небесной Сотни, а также в следственном изоляторе заложена взрывчатка, поступили около 13:20 в пятницу.

"В ходе проверки правоохранители обследовали более 20 тыс. кв. метров помещений и 6,5 тыс. кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 444 человека. Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили", - говорится в сообщении.

Информация о случившемся зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции.