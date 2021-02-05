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18:10 05.02.2021

Дания, Австрия, Чехия и Греция призвали Еврокомиссию ускорить одобрение вакцин от коронавируса

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Дания, Австрия, Чехия и Греция призвали Еврокомиссию ускорить одобрение вакцин от коронавируса

Власти Дании, Австрии, Чехии и Греции призвали Еврокомиссию принять меры для активизации поставок вакцин от коронавируса, сообщили европейские СМИ.

"Основываясь на нашем опыте, мы считаем важным начать заранее диалог с производителями вакцин, которые будут в скором времени готовы, чтобы разрешить возможные проблемы до того, как они появятся", - говорится в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В пример они привели вакцину производства компании Johnson & Johnson.

"Нам нужно ускорить переговоры по заключению контрактов со всеми новыми потенциальными кандидатами", - указали лидеры четырех стран. - Важно не терять время с тем, чтобы распределение вакцин могло начаться как можно скорее".

Европейский регулятор одобрил три вакцины от коронавируса - производства компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Ранее AstraZeneca заявила, что сократит поставки препарата в ЕС на 67% в первом квартале текущего года, поскольку связана соглашением с Великобританией, заключенным на два месяца раньше, чем с ЕС.

Поставки вакцины Pfizer в ЕС также задерживаются.

Теги: #европа #вакцина #одобрение
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