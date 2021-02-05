Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбасс – штаб ООС

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала пятницы, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Новомихайловки, противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Также был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, которым осуществлено дистанционное минирование позиций Объединенных сил миной ПОМ-2.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станковой гранатомета в районе населенного пункта Богдановка.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе ООС.