Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против СOVID-19 с февраля - офис Зеленского

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что сегодня Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax, сообщает пресс-служба главы государства.

"Чем раньше мы получим вакцины, тем быстрее преодолеем пандемии в Украине. Знаю, что Кабинет министров тщательно работает над разработкой сайта, который поможет легко и удобно регистрироваться украинцам на вакцинацию. Как и каждый украинец, жду начала процесса вакцинации. 12 млн доз - это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинации в течение первых месяцев после начала поставок", - отметил Зеленский.

Отмечается, что поставки будут проходить с февраля 2021 года.

Так, в ходе совещания с президентом Степанов сообщил, что достигнута договоренность о поставках вакцин, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия).

Полученное подтверждение будет реализовываться через контракт между Serum Institute и Crown Agents.

Позже министр здравоохранения на странице в Facebook отметил, что сейчас соглашения уже находятся на завершающем этапе согласования в части технических деталей поставки, и они будут подписаны в ближайшие дни.

"Кроме того, мы получили разрешение на экстренное медицинское применение вакцин, поэтому поступление начнется уже в этом месяце", - написал он.