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17:05 05.02.2021

Охват вакцинацией по Календарю прививок в Украине в 2020 году сохранился на должном уровне – Ляшко

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Охват вакцинацией по Календарю прививок в Украине в 2020 году сохранился на должном уровне – Ляшко

Охват вакцинацией по Календарю прививок в Украине в период эпидемии COVID-19 в 2020 году сохранился на высоком уровне, сообщило Министерство здравоохранения на сайте со ссылкой на замминистра, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

"Несмотря на значительное снижение темпов вакцинации в период с марта по май 2020 года, благодаря слаженным действиям Министерства, структурных подразделений здравоохранения областных администраций и врачей, уровни охвата профилактическими прививками не провалились", - сказал он.

Охват прививками против туберкулеза в 2020 году остался на уровне 2019 и составил 88,8%, наилучшие показатели в Киеве, Волынской и Полтавской областях.

Уровни охвата прививками против гепатита В - 96,5% (при рекомендуемом ВОЗ уровне 95%). В 2019 году этот показатель составлял всего 77%.

Показатели охвата прививками против дифтерии, столбняка и коклюша у детей до одного года составляют 80,1%. Первые три дозы вакцины против полиомиелита получили 83% детей.

Уровни охвата прививками КПК (против кори, паротита и краснухи) в 2020 году в Украине составляют 83,3% для 12-месячных и 83,4% для шестилетних. Самые низкие показатели в Одесской, Закарпатской и Харьковской областях.

"По информации Европейского регионального бюро ВОЗ, в 2020 году в странах региона фиксируется рекордно низкое количество больных корью и краснухой. Этот феномен объясняется введенными противоэпидемическими ограничительными мерами по COVID-19. В Украине в 2020 году зарегистрировано 264 случая кори, в то время как в 2019 году таких случаев было 57,282 тыс.", - отмечается в сообщении.

Теги: #прививки #календарь
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