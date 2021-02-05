На Киевщине мужчина убил сожительницу, голову и конечности сжег, тело утопил

В с. Роскошная (Белоцерковский район Киевской области) во время ссоры в гараже мужчина ударил сожительницу, от чего женщина упала на острый металлический выступ и потеряла сознание, а злоумышленник, пытаясь скрыть преступление, расчленил тело, сообщает пресс-служба облполиции.

Об исчезновении 35-летней жительницы села Роскошная в полицию сообщила местная жительница. Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили, что пропавшая женщина - мертва. Также установили, что в ее смерти причастен сожитель.

Как выяснилось, после смерти женщины, "злоумышленник несколько раз возвращался к умершей для того, чтобы расчленить тело: голову и конечности сжег, а тело - утопил в водоеме".

Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств, направили их для проведения соответствующих экспертиз.

48-летнего злоумышленника задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Задержанный в содеянном сознался, дал правдивые показания.

"Как выяснилось, женщину он убил из-за того, что она требовала от него постоянно деньги. У погибшей остались сиротами четверо детей", - рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до пятнадцати лет. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику. Мера пресечения изберет суд.