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16:10 05.02.2021

В Киеве в 2021 году капитально отремонтируют несколько транспортных магистралей и множество улиц

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В Киеве в 2021 году капитально отремонтируют несколько транспортных магистралей и множество улиц

В этом году в Киеве капитально отремонтируют несколько транспортных магистралей, а также большое количество улиц, заявил мэр города Виталий Кличко.

"В городе Киева 1667 километров дорог. Более тысячи километров мы отремонтировали за прошлые годы. На дороги, где делают капитальный ремонт, гарантия 5 лет. И если на них появляются какие-то повреждения, то подрядчик за свой счет исправляет недостатки. Но осталось еще большое количество дорог, которые не ремонтировали очень долго. У нас запланирована реконструкция многих дорог в этом году. В частности, это и окончание ремонта проспекта Степана Бандеры. Будет обновлено несколько участков Большой кольцевой. Также обновим проспект Героев Сталинграда, улицы Милославской и многие другие объекты", - сообщил Кличко в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

Он также отметил, что столица в прошлом году недополучила более 5млрд грн из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Впрочем, город находит возможности, чтобы продолжать обновление дорог.

"Капитальный ремонт дороги - это не только замена асфальтового покрытия. Это - и ремонт тротуаров и остановок. Это - новое освещение. Полная замена всех коммуникаций. Это большой комплекс работ. Мы также используем новые технологии. Новые смеси асфальтобетона, чтобы покрытие выдерживало большие нагрузки. Мы делаем все, чтобы транспортная инфраструктура города отвечала европейским нормам", - подчеркнул Кличко.

 

Теги: #киев #ремонт #улицы
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