На Харьковщине в дом активистов бросили гранату и подожгли автомобиль

Полиция открыла уголовное производство по факту возгорания автомобилей Audi Q7 и KIA, принадлежащих 52-летнему жителю с.Сороковка Харьковской области, а также в связи со взрывом ручной гранаты РГД-5, брошенной в его дом.

"Пострадавших (в результате инцидентов - ИФ) нет... Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители, выехавшие на место происшествия, пришли к выводу, что машины загорелись в результате поджога. Полицейские изъяли с места происшествия обломки корпуса гранаты и запал. Принимаются меры, чтобы установить личность злоумышленника и задержать его.

Как сообщает "Суспільне-Харків", поджог и взрыв гранаты произошел в доме, где живет супружеская пара, выступающая против разработки и эксплуатация песчаных карьеров на территории громады.