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15:38 05.02.2021

Отслеживать процесс вакцинации в Украине будут с помощью нового информационного портала – Степанов

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Отслеживать процесс вакцинации в Украине будут с помощью нового информационного портала – Степанов

Процесс вакцинации в Украине будут отслеживать с помощью нового информационного портала, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе встречи, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией в пятницу.

"Отслеживать вакцинацию будут благодаря новому информационному порталу", - сказал он.

Министр отметил, что инфопортал о вакцинации разрабатывается совместно с СНБО и начнет работу на следующей неделе.

"Внедрить сведения о вакцинации дополнительно в портал "Дия" - это хорошая идея и мы готовы на это идти", - добавил министр, отвечая на предложение бизнеса.

Помимо этого Степанов подчеркнул, что министерство за проведение вакцинации компаниями для своих сотрудников, если для этого будут необходимые условия и вакцина будет зарегистрирована в Украине.

По его словам, к лету вакцина появится на коммерческом рынке. При этом министр добавил, что государство в состоянии завезти вакцины для бесплатной вакцинации.

Теги: #вакцинация #минздрав #портал
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