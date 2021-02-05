События

15:33 05.02.2021

В "Официальном вестнике Украины" больше не будут публиковать распоряжения президента, постановления Кабмина и акты КС

1 мин читать
В "Официальном вестнике Украины" больше не будут публиковать распоряжения президента, постановления Кабмина и акты КС

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о публикации сборников актов украинского законодательства Украины, а также внес изменения в указ о публикации актов законодательства в "Официальном вестнике Украины", согласно которым в нем не будут более публиковаться указы и распоряжения главы государства, постановления и распоряжения Кабинета министров, имеющие нормативный характер, а также акты Конституционного суда Украины.

Текст соответствующего указа №48/2021 от 5 февраля опубликован на сайте главы Украинского государства.

Из указа №1207 за 1996 год о публикации актов законодательства также исключается положение о том, что распространение информационного бюллетеня "Официальный вестник Украины" проводится путем открытой подписки и розничной торговли.

Кроме указа №73 "Об издании сборников актов законодательства Украины" за 1996 год, признаются утратившими силу указы об обновлении таких сборников и редколлегии по их изданию за 1996-99 годы.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #публикация #отмена #документы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:55 28.01.2021
Суд признал противоправным постановление Кабмина об изменениях в украинском правописании

Суд признал противоправным постановление Кабмина об изменениях в украинском правописании

15:18 27.01.2021
Минцифры разрабатывает законопроект, запрещающий с осени 2021 года госорганам требовать бумажные документы

Минцифры разрабатывает законопроект, запрещающий с осени 2021 года госорганам требовать бумажные документы

18:50 22.01.2021
Carnival продлила отмену круизов из США до конца апреля

Carnival продлила отмену круизов из США до конца апреля

10:04 22.01.2021
Мэр Рио-де-Жанейро объявил об отмене карнавала в 2021 году

Мэр Рио-де-Жанейро объявил об отмене карнавала в 2021 году

23:03 16.01.2021
"Укрзализныця" планирует разрешить пускать в вагоны по ксерокопиям документов

"Укрзализныця" планирует разрешить пускать в вагоны по ксерокопиям документов

05:38 30.12.2020
Союз писателей Украины решил не публиковать более авторов из России, Беларуси и Армении

Союз писателей Украины решил не публиковать более авторов из России, Беларуси и Армении

16:22 29.12.2020
"Туркменские авиалинии" в очередной раз продлили отмену международных рейсов из-за COVID-19

"Туркменские авиалинии" в очередной раз продлили отмену международных рейсов из-за COVID-19

16:50 23.12.2020
НБУ отменил комиссию за операции в СЭП по выплате материальной госпомощи пострадавшим из-за карантина

НБУ отменил комиссию за операции в СЭП по выплате материальной госпомощи пострадавшим из-за карантина

11:15 16.12.2020
Законы и постановления Рады с 1 января официально будут публиковаться только в газете "Голос Украины"

Законы и постановления Рады с 1 января официально будут публиковаться только в газете "Голос Украины"

20:23 11.12.2020
SpaceX в последний момент отменила запуск на орбиту американского спутника Sirius SXM-7

SpaceX в последний момент отменила запуск на орбиту американского спутника Sirius SXM-7

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Запорожская ТЭС отключила первый блок из-за неисправности - ДТЭК

В Киеве 8 февраля сильно похолодает, ожидаются метели и снегопады

Карантин в Украине планируют продлить до 30 апреля – Степанов

В Украине похолодает: в Черниговской и Сумской областях в ночь на 7 февраля - до 24° мороза

Турция откроет туристический сезон в апреле

ПОСЛЕДНЕЕ

Охват вакцинацией по Календарю прививок в Украине в 2020 году сохранился на должном уровне – Ляшко

Пешеходный мост Кличко, кампус Unit.City и "Рошен Плаза" вошли в список номинантов на архитектурную премию ЕС

На Киевщине мужчина убил сожительницу, голову и конечности сжег, тело утопил

В Киеве в 2021 году капитально отремонтируют несколько транспортных магистралей и множество улиц

В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторных заражений COVID-19

В Украине бумажные трудовые книжки заменят электронными

На Харьковщине в дом активистов бросили гранату и подожгли автомобиль

Отслеживать процесс вакцинации в Украине будут с помощью нового информационного портала – Степанов

Запорожская ТЭС отключила первый блок из-за неисправности - ДТЭК

Канада продлила запрет в отношении круизов до февраля 2022 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА