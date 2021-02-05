В "Официальном вестнике Украины" больше не будут публиковать распоряжения президента, постановления Кабмина и акты КС

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о публикации сборников актов украинского законодательства Украины, а также внес изменения в указ о публикации актов законодательства в "Официальном вестнике Украины", согласно которым в нем не будут более публиковаться указы и распоряжения главы государства, постановления и распоряжения Кабинета министров, имеющие нормативный характер, а также акты Конституционного суда Украины.

Текст соответствующего указа №48/2021 от 5 февраля опубликован на сайте главы Украинского государства.

Из указа №1207 за 1996 год о публикации актов законодательства также исключается положение о том, что распространение информационного бюллетеня "Официальный вестник Украины" проводится путем открытой подписки и розничной торговли.

Кроме указа №73 "Об издании сборников актов законодательства Украины" за 1996 год, признаются утратившими силу указы об обновлении таких сборников и редколлегии по их изданию за 1996-99 годы.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.