В Киеве 8 февраля сильно похолодает, ожидаются метели и снегопады

В понедельник, 8 февраля, в Киеве прогнозируется значительный снег, метели, снежные заносы, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на предупреждение Укргидрометцентра.

"Синоптики прогнозируют прирост снега 15-20 см. Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и гололедица на дорогах (уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении КГГА.

Синоптики также прогнозируют значительное снижение температуры: ночью 13-16° мороза, днем 7-10° мороза.

Департамент муниципальной безопасности призывает соблюдать основные рекомендации при значительном снижении температуры воздуха: