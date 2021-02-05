В Киеве 8 февраля сильно похолодает, ожидаются метели и снегопады
В понедельник, 8 февраля, в Киеве прогнозируется значительный снег, метели, снежные заносы, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на предупреждение Укргидрометцентра.
"Синоптики прогнозируют прирост снега 15-20 см. Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и гололедица на дорогах (уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении КГГА.
Синоптики также прогнозируют значительное снижение температуры: ночью 13-16° мороза, днем 7-10° мороза.
Департамент муниципальной безопасности призывает соблюдать основные рекомендации при значительном снижении температуры воздуха:
- - одевайтесь многослойно. Лучше несколько легких кофт вместо одной теплой. Это должно предотвратить потливость, которая на морозе опасна;
- - защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, шапку, шарф, поднимайте воротник;
- - обувь следует надевать только сухую, она не должна сдавливать ногу;
- - не выходите на мороз голодным. Обязательно хорошо поешьте, желательно что-то высококалорийное. Замерзли - также съешьте что-нибудь;
- - заходите каждый час или полчаса в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице;
- - двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согревания тела;
- - подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться;
- - категорически нельзя касаться металла ни голыми руками, ни языком;
- - нельзя употреблять алкогольные напитки - алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла;
- - ни в коем случае нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или возле горячих радиаторов.