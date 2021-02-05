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14:26 05.02.2021

Карантин в Украине планируют продлить до 30 апреля – Степанов

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Карантин в Украине планируют продлить до 30 апреля – Степанов

Карантин в Украине планируют продлить до 30 апреля 2021 года, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе встречи, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией в пятницу.

"Мы уже разработали нормативный акт, который будет регулировать карантинные ограничения в Украине. Карантин планируется продлить до 30 апреля. Ограничения планируется ослабить", - сказал он.

При этом Степанов добавил, что жесткие карантинные ограничения могут быть введены на территории определенного региона. Для их введения будет определяться - если два критерия одновременно превышают установленные нормы.

Министр отметил, что при жестких карантинных ограничениях общественный транспорт не будут закрывать.

 

Теги: #продление #карантин
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