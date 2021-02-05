Рада намерена "вернуть к жизни" учреждения культуры

Верховная Рада намерена изменить подходы к сфере культуры.

За соответствующий законопроект №4318 "О внесении изменений в закон "О культуре" относительно общих основ предоставления населению культурных услуг" в первом чтении проголосовали 280 народных депутатов.

Как отметила во время представления законопроекта одна из его авторов – народный депутат Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа"), цель законопроекта – "возвратить к жизни учреждения культуры".

Согласно законопроекту, стратегию развития культуры на 5 лет должен утверждать Кабинет министров (в действующем законе – профильное министерство утверждает программу деятельности ежегодно).

Законопроект также предлагает проводить мониторинг и оценку реализации государственной политики в сфере культуры.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на создание правовых основ для формирования эффективной системы гарантирования соблюдения культурных прав и нужд населения независимо от мест проживания и социального статуса, по получению качественных и доступных услуг в сфере культуры.

Законопроект пересматривает и уточняет приоритеты государственной культурной политики. В частности, приоритетами государственной политики в сфере культуры являются развитие культуры украинской нации, коренных народов и национальных меньшинств, усиление образовательной, инновационного и коммуникационного потенциалов культуры, эстетическое воспитание граждан, прежде всего, детей и молодежи; развитие художественного образования; кадровое обеспечение сферы культуры, а также охрана культурного наследия и культурных ценностей.