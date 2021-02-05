Ряд представителей ЕК и генсек НАТО запланировали встречи с членами украинского правительства

В рамках визита правительственной делегации Украины в Брюссель, который пройдет с 9 по 11 февраля, ряд представителей Европейской комиссии планируют встречи со своими визави. Также состоится встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Это следует из повестки дня членов Европейской комиссии, обнародованной на сайте европейской институции.

В частности, накануне заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС, которое запланировано на 11 февраля, исполнительный президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс примет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Также запланирована встреча с украинским премьер-министром у европейского комиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливера Вархели.

В тот же день европейский комиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский проведет видеоконференцию с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко и заместителем министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины, торговым представителем Украины Тарасом Качкой.

На следующий день, 11 февраля, состоится встреча Шмыгаля с исполняющим вице-президентом по вопросам цифровизации Еврокомиссии Маргрет Вестагер и исполняющим вице-президентом по вопросам межведомственных отношений и прогнозов Марошем Шефчовичем.

Также на 9 февраля запланирована встреча премьер-министра Украины с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 11 февраля посетит Брюссель (Бельгия) для участия в заседании Совета ассоциации Украина-Европейский Союз.