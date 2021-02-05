События

13:47 05.02.2021

В Украине похолодает: в Черниговской и Сумской областях в ночь на 7 февраля - до 24° мороза

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В Украине похолодает: в Черниговской и Сумской областях в ночь на 7 февраля - до 24° мороза

В ближайшие сутки в южной части, в Карпатах и на Прикарпатье погоду обусловят атмосферные фронты, на остальной территории Украины ожидается холодная погода, которую будет определять область высокого давления, сообщил Укргидрометцентр.

В южной части и на Прикарпатье снег, в Карпатах местами значительный снег, на Закарпатье, днем местами в Одесской области и Крыму дождь; на остальной территории без осадков.

На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 8-13° мороза, в северных и центральных областях местами 14-16° мороза, в Карпатах, на Прикарпатье и юге страны 2-7° мороза; днем 1-6° мороза, в северо-восточных областях до 9° мороза; в течение суток на Закарпатье и юге Одесской области, днем и в Крыму 0-5° тепла.

В Киеве в субботу без осадков; температура ночью 8-10°, днем 4-6° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 06 февраля самая высокая температура днем была 7,6 в 1990г., самая низкая ночью -30,4 в 1929г.

7 февраля в западных областях снег, днем на Прикарпатье значительный снег, на Закарпатье снег с дождем, в южной части, днем и в северных и центральных областях небольшой снег; в восточных областях без осадков.

Понижение температуры: ночью 13-18° мороза, на Черниговщине и Сумщине 19-24°, днем 9-14° мороза (в южных областях и на Прикарпатье ночью 4-9°, днем 1-6 ° мороза, на Закарпатье и юге Одесской области ночью около 0°, днем 1-6° тепла).

На дорогах гололедица. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, 7 февраля в западных областях порывы 15-20 м/с.

В Киеве в ночь на воскресенье без осадков, днем небольшой снег; температура ночью 15-17°, днем 10-12° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с.

 

Теги: #погода #прогноз
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