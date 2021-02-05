Рада намерена разрешить адвокатам, нотариусам и арбитражным управляющим устраиваться на работу в госслужбу

Верховная Рада намерена расширить круг лиц, которые могут претендовать на должности в государственной службе.

За соответствующий законопроект №4361 "О внесении изменений в закон "О государственной службе" относительно расширения круга лиц, которые могут претендовать на вступление на государственную службу" в первом чтении проголосовали 268 народных депутатов.

Согласно предлагаемым изменениям, круг лиц, которые могут претендовать на работу в госслужбе, расширяется за счет адвокатов, нотариусов, арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов).

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, данные категории лиц имеют подтвержденную установленным законом высокую квалификацию, которая позволяет им принимать участие в донаборе на должности в госслужбе.

"Целесообразность привлечения вышеуказанной категории лиц к возможности претендовать на занимание должностей в государственной службе обусловлено, прежде всего, профессиональными характеристиками и специфическими законодательными требованиями… среди которых можно выделить наличие высшего юридического образования и стажа работы в области права, конкретные сроки которого зависят от профессиональной сферы деятельности лиц (адвокатура – от 2 лет, нотариат – от 6 лет, деятельность арбитражных управляющих – о 3 лет)", - говорится в пояснительной записке.