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13:32 05.02.2021

Турция откроет туристический сезон в апреле

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Турция откроет туристический сезон в апреле

Турция откроет в 2021 году туристический сезон в апреле - сначала на Средиземном, а затем на Эгейском побережье, сообщил министр туризма страны Мехмет Эрсой.

"Наша цель - открыть курортный сезон в апреле, для начала - в наиболее популярных у туристов регионах. Сезон стартует на Средиземном побережье, а затем распространится на Эгейское", - цитирует его газета Haberturk.

Эрсой отметил, что первыми в Турцию поедут европейцы, в конце апреля-мае - россияне, поскольку в РФ будут долгие праздники, а также англичане. Затем - мусульмане, из-за того, что 19 мая наступит Рамадан. Полного возобновления туризма со всех мировых рынках он ждет в августе.

Подводя итоги 2020 года, Эрсой заметил, что Турция потеряла не так много туристов, как Греция и Испания - поскольку раньше открылась для иностранцев благодаря программе безопасной сертификации. Всего в страну приехало 16 млн зарубежных гостей, выручка составила $12,1 млрд. Кроме того, Турция максимально упростила бюрократию для иностранных производителей кино, что обеспечило их интерес и, как следствие, поступления в экономику.

Теги: #туризм #турция #сезон
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