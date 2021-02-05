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13:27 05.02.2021

Украинцы хотят урегулирования права ношения оружия и чувствуют себя ответственными для этого – опрос

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Украинцы хотят урегулирования права ношения оружия и чувствуют себя ответственными для этого – опрос

Украинцы в своем большинстве считают себя достаточно ответственными для предоставления им права ношения короткоствольного оружия, свидетельствуют данные первого всеукраинского исследования о запросе граждан на право вооруженной самозащиты.

Презентуя результаты исследования в пятницу на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", организатор исследования, управляющий партнёр консалтинговой компании "PGR Consulting Group " Руслан Рохов напомнил, что в Украине до сих пор не принят закон об оружии, и люди, которые хотели бы защитить себя, не могут приобрести оружие, поскольку этот вопрос законодательно не урегулирован.

"В Украине оценивается (респондентами - ИФ) уровень преступности как очень высокий... на вопрос о том, ощущаете ли вы себя в безопасности, идя домой в тёмное время суток, 62% ответили, что "скорее да", 36% ответили, что "скорее нет"... в маленьких городах и сёлах люди чувствуют себя в безопасности, в больших городах - нет", - рассказала исполнитель исследования, замдиректора исследовательской компании "Info Sapiens" Инна Волосевич.

По ее словам, согласно данным опроса, 62% украинцев считают, что за безопасность граждан должна отвечать полиция и 34% респондентов отметили, что люди сами отвечают за собственную безопасность.

"Что может содействовать повышению уровня безопасности? 38% украинцев считают, что это реформа полиции, 21% считает, что это предоставление гражданам права законного приобретения и ношения короткоствольного оружия для самозащиты", - отметила Волосевич.

Согласно результатам опроса, 40% украинцев считают, что при возникновении угрозы жизни и здоровью необходимо по возможности защищаться самому, 33% считают, что надо спрятаться или сбежать, вызывая полицию.

"Мы спросили украинцев, хотели ли бы вам легально приобрести и иметь во владении короткоствольное огнестрельное оружие для самозащиты, или вы доверяете защиту своей жизни и имущества полиции. Тут мнения разделились: 49% скорее полагаются на полицию, а 44% хотели бы приобрести короткоствольное оружие для самозащиты", - подчеркнула замруководителя исследовательской компании.

Согласно данным опроса, 54% украинцев не знают, что в Украине нет закона об оружии, осведомлены в отсутствии законодательного регулирования владения оружием 46% респондентов.

В то же время 61% опрошенных считает, что Верховная Рада должна принять закон об оружии, 36% с этим не соглашаются. При этом, отвечая на вопрос, считаете ли себя достаточно ответственным, чтобы после обучения и экзаменов иметь в собственности короткоствольное оружие для самозащиты, 65% респондентов ответили утвердительно, 33% так не считают.

"Закон об оружии нам, безусловно, нужен. Теперь нам надо понять, какой из двух законопроектов, которые находятся в Раде, должен быть взят за основу и выйти на финальную стадию", - сказал глава наблюдательного совета Всеукраинской ассоциации собственников оружия Георий Учайкин.

Он отметил, что изначально Ассоциация подготовила один проект закона, а в дальнейшем он был негативно откорректирован.

По словам Учайкина, в профильном комитете Рады есть "лоббирование коррупционных интересов, которые существуют в системе оборота оружия".

"Нам не надо после 30 лет ожидания принимать плохой законопроект", - добавил он.

Народный депутат Украины Андрей Шараскин, в свою очередь, подчеркнул, что рассмотрение закона об оружии парламентом откладывается, а "распространяется манипуляция о легализации, о неготовности общества".

"Наша задача - показать не только альтернативный закон, который должен быть взят за основу, но и показать готовность-неготовность общества... а в Верховной Раде... донести эту информацию до народный депутатов, чтобы за основу был принят проект закона 4335-1 альтернативный, и на нем мы можем дорабатывать... украинское общество готово и требует принятия такого закона", - сказал Шараскин.

Всеукраинское социологическое исследование проведено компанией "Info Sapiens" с 1 по 3 февраля методом телефонного интервью, объем выборки составил 2012 респондентов, граничная теоретическая погрешность составляет 2,2%.

Теги: #опрос #оружие #регистрация
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