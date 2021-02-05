Страны-соседи Украины вошли в "красную" зону по COVID-19 – Минздрав

Страны-соседи Украины находятся в "красной" зоне по ситуации с COVID-19, свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения в пятницу.

Из ближайших соседей Украины в "красную" зону, в частности, входят Словакия (468,4 случаев заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения), Беларусь (222), Польша (196,1), РФ (189,8), Румыния (173), Венгрия (163,8), Молдова (172,3).

В "красную" зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (142,3). Всего – 80 стран.

Среди стран "красной" зоны также Португалия, Израиль, Испания, Черногория, Чехия, Словения, США, Великобритания, Латвия, Литва, Швеция, Франция, Нидерланды, Швейцария, Италия, Бельгия, Грузия, Австрия, Германия, Канада.

В перечень стран "зеленой" зоны включены, в частности, Турция, Болгария, Финляндия, Греция, Япония, Индия, Египет.