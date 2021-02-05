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12:38 05.02.2021

Шмыгаль примет участие в заседании Совета ассоциации Украина–ЕС в Брюсселе 11 февраля

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Шмыгаль примет участие в заседании Совета ассоциации Украина–ЕС в Брюсселе 11 февраля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 11 февраля посетит Брюссель (Бельгия) для участия в заседании Совета ассоциации Украина - Европейский Союз.

"11 февраля 2021 года в Брюсселе состоится седьмое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС. Украинскую делегацию будет возглавлять премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сторону Европейского Союза - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель. В заседании также примет участие Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Вархей", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что на заседании Совета ассоциации предполагается согласование ряда дальнейших совместных шагов для практической реализации договоренностей саммита, многие из которых являются достаточно амбициозными и комплексными.

Речь идет о запуске процесса всеобъемлющего обзора достижения целей Соглашения, дальнейшем продвижении по цифровой экономике, "зеленому курсу", заключении Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA), а также определении конкретных временных сроков проведения первого заседания кибердиалога Украина-ЕС в 2021 году.

В рамках заседания стороны также обсудят прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, реализацию широкой повестки дня реформ в Украине и определят совместные шаги по дальнейшему развитию политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС.

"Особое внимание будет уделено противодействию продолжающейся вооруженной агрессии России, а также сфере безопасности и гуманитарной ситуации, прежде всего в контексте пандемии COVID-19, на временно оккупированных территориях в Крыму и на востоке Украины", - говорится в сообщении.

По результатам заседания будет принято совместное заявление.

Теги: #шмыгаль #брюссель
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