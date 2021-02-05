КГГА создала коордсовет по разработке плана действий "Зеленый город"

Киевская горгосадминистрация утвердила решение о создании координационного совета по разработке плана действий "Зеленый город" в рамках меморандума города с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) об участии в программе "Зеленые города".

"До 1 октября 2021 года координационный совет по разработке плана действий "Зеленый город" совместно с командой консультанта – компанией WS Atkins International Limited должен подать в департамент экономики и инвестиций проект плана действий для его дальнейшего утверждения Киевсоветом", – говорится в пресс-релизе КГГА.

Согласно ему, в коордсовет войдут первый заместитель главы КГГА, другие заместители, ответственные за положение дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, градостроительства и архитектуры, директоры департамента экономики и инвестиций, департамента финансов, главы постоянных комиссий Киевсовета.

Как сообщалось, Киев вслед за Львовом стал вторым городом в Украине, присоединившимся к проекту ЕБРР "Зеленые города".

В рамках программ "Зеленые города" ЕБРР предоставляет городам-партнерам поддержку в разработке и реализации плана действий (Green City Action Plan) и помощь в определении инвестиционных программ и получении донорской помощи. В частности, в "дорожных картах" прописываются мероприятия по улучшению муниципальной инфраструктуры, качества воздуха, чистоты и доступности земельных и водных ресурсов, зеленых зон.