Рада усовершенствовала процедуру избрания руководителя вуза

Верховная Рада усовершенствовала процедуру избрания руководителя учреждения высшего образования.

За соответствующий законопроект №4489-1 "О внесении изменений в закон "О высшем образовании" относительно процедуры избрания руководителя учреждения высшего образования" во втором чтении и целом проголосовало 322 народных депутата.

Законопроект вводит новеллы процедуры избрания руководителя вуза. В частности, оговаривает проведение второго тура выборов.

Согласно законопроекту, "если в выборах приняли участие два или больше лица (кандидатуры) и ни одно из них набрало более 50% голосов… на седьмой календарный день после проведения первого тура проводится второй тур выборов". В бюллетень для голосования во втором туре выборов включаются две кандидатуры, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов.

Избранным руководителем учреждения высшего образования считается кандидатура, которая в первом туре набрала больше 50% голосов лиц, которые имеют право принимать участие в выборах, а в случае проведения второго тура – больше 50% голосов лиц, которые принимали участие в голосовании.

Согласно документу, в случае, если лицо, избранное руководителем вуза не прошло специальной проверки, то объявляется новый конкурс на замещение должности руководителя учреждения высшего образования.

В случае если выборы признаны несостоявшимися или если ни одна из кандидатур не набрала необходимого количества голосов, то в течение недели со дня установления результатов выборов объявляется новый конкурс.