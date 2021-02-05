Украина и Иерусалимский Патриархат намерены совместно изучать историю взаимоотношений – Посольство Украины в Израиле

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук и Иерусалимский Патриарх Феофил III обсудили перспективы сотрудничества в области изучения истории отношений между Украиной и Иерусалимским Патриархатом. Об этом сообщает Посольство Украины в соцсети Facebook.

«4 февраля в помещении Патриархии Иерусалимской православной церкви состоялась встреча Посла с Иерусалимским Патриархом. В ходе встречи были обсуждены перспективы начала сотрудничества в области изучения истории отношений между Украиной и Иерусалимским Патриархатом», - говорится в сообщении.

Патриарх Феофил III одобрил идею организации выставки религиозных реликвий, которые были переданы Патриархии в конце XVII столетия Гетманом Иваном Мазепой и хранятся в Храме Гроба Господня.

«Экспозицию реликвий, которые в разное время были подарены представителями Украины Иерусалимском Патриархата, запланировано провести в рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины. Феофил III и Посол Украины также обменялись мнениями о ситуации в мировом православии и в Украине, в частности в контексте развития ПЦУ», - подчёркивает Посольство.