"Укрзализныця" призывает OpenStreetMap исправить некорректное изображение Крыма на картах сервиса
АО "Укрзализныця" (УЗ) призывает международный проект OpenStreetMap, картами которого оно пользуется, как можно скорее исправить некорректное изображение на картах АР Крым, сообщила пресс-служба компании в пятницу.
"АР Крым - это неотъемлемая часть Украины, и ее некорректное изображение на любых сервисах, в частности, электронных картах, является недопустимым". В настоящее время специалисты "Укрзализныци" уже изменили API сервиса с корректным изображением карты Украины", - указано в сообщении.
Кроме того, как отметили в УЗ, специалисты компании проводят полную ревизию электронных сервисов "Укрзализныци". На финальной стадии находятся работы по внедрению обновленного сайта компании.
В четверг, 4 февраля, на интерактивной карте OpenStreetMap, которую использует сайт Юго-Западной железной дороги УЗ, территория Автономной Республики Крым была обозначена как "Южный федеральный округ России".
Так, подобный инцидент уже не первый с OpenStreetMap. В ноябре 2018 года рабочая группа по работе с данными данного сервиса решила пересмотреть свое решение и исключила Крым из состава территории Украины. Украинское сообщество участников OpenStreetMap обратилось с жалобой на действия Data Working Group в совет Фонда OpenStreetMap после чего решение DWG было отменено.
В июне 2020 года такая же ситуация случилась и у сети магазинов "Алло" - после очередного обновления сервис показал Крым частью РФ, и это отобразилось на сайте интернет-магазина. "Алло" призывал к бойкоту OpenStreetMap.
OpenStreetMap - это открытый проект, направленный на сбор, хранение и распространение общедоступных геопространственных данных, создание инструментов для работы с ними силами сообщества волонтеров. Проект основан в Великобритании в июле 2004 года Стивом Костом. Первичной и основной информацией для OpenStreetMap являются “треки”, собранные добровольцами с помощью устройств, оборудованных GPS-приемниками, и загруженные в базу OSM.