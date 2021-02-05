События

11:22 05.02.2021

Российская актриса, снимавшаяся в Крыму в сериале "Непотопляемая", получила 3 года запрета въезда в Украину

1 мин читать
Российская актриса, снимавшаяся в Крыму в сериале "Непотопляемая", получила 3 года запрета въезда в Украину

Российскую актрису, которая незаконно посещала временно оккупированную территорию Украины АР Крым, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в аэропорту "Борисполь".

Как сообщает в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы Украины, иностранка прилетела в Украину в четверг рейсом из Стамбула.

"Во время мероприятий пограничного контроля военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что гражданка РФ в прошлом году незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда. По имеющейся информации, она принимала участие в съемках сериала "Непотопляемая", в котором исполняла главную роль", - говорится в сообщении.

Из-за нарушения украинского законодательства пограничники привлекли россиянку к административной ответственности за ст.204-2 КУоАП, отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет въезда в Украину сроком на 3 года. Ее возвратили в страну вылета.

В Госпогранслужбе не указывают фамилии указанной актрисы. Согласно информации из российских СМИ, главную роль в сериале "Непотопляемая" исполнила Глафира Тарханова.

Теги: #рф #запрет #актриса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:24 04.02.2021
Боррель отверг обвинения в том, что Запад препятствует продвижению вакцины "Спутник V"

Боррель отверг обвинения в том, что Запад препятствует продвижению вакцины "Спутник V"

09:16 04.02.2021
Байден хочет и сотрудничать с Россией, и противостоять ей - Белый дом

Байден хочет и сотрудничать с Россией, и противостоять ей - Белый дом

14:38 03.02.2021
Украинская делегация намерена ежегодно обжаловать полномочия российской стороны в ПАСЕ - нардеп Василенко

Украинская делегация намерена ежегодно обжаловать полномочия российской стороны в ПАСЕ - нардеп Василенко

09:13 03.02.2021
НСЖУ осуждает запрет на вещание телеканалов 112, NewsOne и ZiK

НСЖУ осуждает запрет на вещание телеканалов 112, NewsOne и ZiK

23:18 02.02.2021
Кулеба: Россию необходимо заставить уважать права человека и свободы

Кулеба: Россию необходимо заставить уважать права человека и свободы

11:01 01.02.2021
Украина может в понедельник получить 1 млн кВт-ч электроэнергии из РФ

Украина может в понедельник получить 1 млн кВт-ч электроэнергии из РФ

17:50 31.01.2021
Более 150 человек задержаны в Новосибирске

Более 150 человек задержаны в Новосибирске

16:25 31.01.2021
Несколько журналистов задержаны на акции оппозиции в российском Петербурге

Несколько журналистов задержаны на акции оппозиции в российском Петербурге

15:00 31.01.2021
Акции в поддержку Навального в южных городах РФ были малочисленными и уже завершились

Акции в поддержку Навального в южных городах РФ были малочисленными и уже завершились

14:51 31.01.2021
Акции в поддержку оппозиционера Навального прошли в городах Центральной России

Акции в поддержку оппозиционера Навального прошли в городах Центральной России

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Во Львове облили краской памятник Бандере

В Украине за сутки 4 923 новых случая COVID-19, выздоровели 8 185 человек – Степанов

На Донбассе резко обострилась ситуация на фронте за последнюю неделю – Аваков

Байден заявляет, что в отличие от Трампа будет жестко противостоять действиям РФ

Экс-руководителю ГПЗКУ выдвинуто подозрение в растрате средств - СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

"Красный" уровень эпидопасности в регионе введут при 65% загруженности коек с кислородом – Степанов

Нардеп от "Слуги народа" задекларировал около 2 млн грн выигрыша от шести фирм

В Мексике иссякает запас вакцин от COVID-19, новые поставки ожидаются в середине февраля

Хомчак: Новая структура ВСУ и системы управления доказала свою эффективность

Из-за ветра АМПУ ввела ограничения на лоцманскую проводку в морпорту "Пивденный"

В Кыргызстане арестован второй за неделю экс-премьер

Глава Минобороны предложил индийской стороне принять участие в учениях ''Си Бриз-2021''

В Менском зоопарке тигр напал на сотрудника, тот скончался

SpaceX перенесла на 7 февраля запуск новой группы интернет-спутников Starlink

В Австрии обеспокоены появлением "южноафриканского" штамма коронавируса в Тироле

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА