Российская актриса, снимавшаяся в Крыму в сериале "Непотопляемая", получила 3 года запрета въезда в Украину

Российскую актрису, которая незаконно посещала временно оккупированную территорию Украины АР Крым, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в аэропорту "Борисполь".

Как сообщает в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы Украины, иностранка прилетела в Украину в четверг рейсом из Стамбула.

"Во время мероприятий пограничного контроля военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что гражданка РФ в прошлом году незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда. По имеющейся информации, она принимала участие в съемках сериала "Непотопляемая", в котором исполняла главную роль", - говорится в сообщении.

Из-за нарушения украинского законодательства пограничники привлекли россиянку к административной ответственности за ст.204-2 КУоАП, отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет въезда в Украину сроком на 3 года. Ее возвратили в страну вылета.

В Госпогранслужбе не указывают фамилии указанной актрисы. Согласно информации из российских СМИ, главную роль в сериале "Непотопляемая" исполнила Глафира Тарханова.