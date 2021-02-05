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11:01 05.02.2021

"Красный" уровень эпидопасности в регионе введут при 65% загруженности коек с кислородом – Степанов

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"Красный" уровень эпидопасности в регионе введут при 65% загруженности коек с кислородом – Степанов

Комиссия по ТЭБ и ЧС введет "красный" уровень эпидемической опасности в регионе, если будет загружено 65% коек с кислородом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "часа вопросов к правительству" в Раде в пятницу.

"У нас есть четкое понимание и стратегия на будущее, которая будет предусматривать общие противоэпидемические правила для страны. Кроме них, в зависимости от изменения ситуации в конкретной области будут внедряться локальные ограничения. Например, если нагрузка на медицинскую систему будет увеличиваться такими темпами, которые могут привести к коллапсу, в таком случае на территории региона будет вводиться "красный" уровень эпидопасности, который будет предусматривать жесткие карантинные ограничения", - сказал он.

"Например, если 65% коек с кислородом будет загружено или будет рост более чем 50% количества госпитализированных на протяжении семи дней – при таких условиях комиссия по ТЭБ и ЧС будет вводить жесткие карантинные ограничения на территории области до момента стабилизации ситуации", - добавил министр.

Степанов также подчеркнул, что жесткие карантинные ограничения уже показали результат.

"Главная цель на этом этапе борьбы с пандемией достигнута – Украина находится на 34 месте в Европе по уровню смертности. Это результат, в том числе, карантинных мер. Результат жесткого карантина можно наблюдать уже сейчас – несколько недель сокращается количество больных по сравнению с каждой следующей неделей, эта информация подтверждается цифрами – в первую неделю декабря было 89 тыс. новых случаев, за минувшую неделю всего 27 тыс. случаев",- сказал он.

Министр добавил, что в настоящее время 66,848 тыс. коек выделено для лечения пациентов с COVID-19, более 56 тыс. обеспечено кислородом.

Теги: #условия #красная_зона
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