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10:57 05.02.2021

Нардеп от "Слуги народа" задекларировал около 2 млн грн выигрыша от шести фирм

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Нардеп от "Слуги народа" задекларировал около 2 млн грн выигрыша от шести фирм

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк (фракция "Слуга народа") задекларировал 1,9 млн грн выигрыша от шести различных фирм, свидетельствуют данные его электронной декларации на сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).

Согласно обнародованной информации, Павлюк 26 января получил выигрыш от фирм 'АйЛОТ" (446 тыс. 858 грн), "Западный трейд" (249 тыс. грн), "Киевский трейд" (373 тыс. грн), "Днепровский трейд" (249 тыс. грн), "Прикарпатский трейд" (373 тыс. грн) и "Подольский трейд" (249 тыс. грн). Как вид данного дохода в декларации указана выплата части выигрыша.

Вместе с тем, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, одним из видов деятельности фирмы "АйЛОТ" указана "организация азартных игр", а пяти остальных - "организация других видов отдыха и развлечений".

 

Теги: #выигрыш #декларация #нардеп
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