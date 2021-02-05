События

10:50 05.02.2021

В Мексике иссякает запас вакцин от COVID-19, новые поставки ожидаются в середине февраля

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В Мексике иссякает запас вакцин от COVID-19, новые поставки ожидаются в середине февраля

В Мексике, переживающей сложную ситуацию с COVID-19, подходят к концу запасы вакцин, а новые их партии должны прибыть в страну к середине февраля, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По данным AP, пока что Мексика получила всего 760 тыс. доз вакцины от Pfizer и BioNTech, и к настоящему моменту неиспользованными остались примерно 89 тыс. доз; при этом многие из них будут вводиться вакцинируемым уже в качестве второй дозы.

Власти рассчитывают получить к середине февраля больше вакцины Pfizer и BioNTech, а к концу этого месяца - 400 тыс. доз российской вакцины "Спутник V ". Однако, указывает AP, это не хватит, чтобы вакцинировать хотя бы 750 тыс. медиков, которые находятся на переднем крае борьбе с коронавирусом; тем более, этого недостаточно для 126-миллионного населения Мексики.

Тем временем, по данным агентства, больницы в столице страны Мехико на 80% заполнены больными, мест для госпитализаций не хватает, а многие семьи лечат заболевших родственников дома. Вместе с тем правительственный сайт, где нужно регистрироваться для вакцинации, не работает три дня, и власти связывает эту проблему с наплывом желающих получить вакцину.

Накануне сотни поваров, официантов и других работников ресторанов собрались у Памятника Революции в мексиканской столице на акцию протеста против ограничительных мер. Хотя власти разрешают работать ресторанам на вынос, а некоторым из них позволили обслуживать посетителей на открытом воздухе, многие работники сферы питания полагают, что этого недостаточно для спасения бизнеса.

В начале февраля медицинский регулятор Мексики - Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Coferpis) - одобрил к экстренному применению российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

С начала пандемии коронавируса в Мексике выявлено более 1,89 млн заражений COVID-19, по этому показателю она находится на 13-м месте в мире. В то же время по числу смертельных исходов, вызываемых коронавирусом, она занимает в мире третье место после США и Бразилии: в стране зафиксировано 162,9 тыс. скончавшихся. Накануне в Мексике умерли еще 1 тыс. 682 инфицированных, что стало почти что рекордным показателем для страны. В то же время выздоровели свыше 1,46 млн человек.

Теги: #вакцина #мексика
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