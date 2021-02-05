Хомчак: Новая структура ВСУ и системы управления доказала свою эффективность

Новая структура Вооруженных сил Украины и системы управления доказала свою эффективность и была высоко отмечена международными партнерами Украины, заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак по случаю годовщины завершения первого этапа реформирования ВСУ.

"Новая структура войска и системы управления доказала свою эффективность и была высоко отмечена нашими международными партнерами, в частности, во время стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия-2020". В ходе проведения операции Объединенных сил она проходит испытания на прочность в реальных боевых условиях, обеспечивая надежное сдерживание российского агрессора на востоке нашей страны", - говорится в обращении Хомчака в пятницу.

Он напомнил, что 5 февраля 2020 года во исполнение совместной Директивы Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ были созданы новые командования - Командование объединенных сил, Командование медицинских сил, Командование сил поддержки, Командование сил логистики и Командование войск связи и кибербезопасности ВСУ. Трансформированная и апробированная структура предполагает четкое разграничение полномочий между органами военного управления в соответствии с принципами НАТО.

"Спасибо личному составу вновь созданных командований за открытость к изменениям, поддержку и устойчивость, принципиальность и ответственность. Ведь это только начало по реализации практических шагов на пути к НАТО, которые я с вами имею честь проходить. Уверен, мы успешно его преодолеем, сделав свой вклад в обретение Украиной полноправного членства в Альянсе во имя безопасности и процветания нашего государства", - указал Хомчак.